Оккупанты начали устанавливать арку Керченского моста (фоторепортаж, видео)

Оккупанты приступили к монтажу железнодорожной арки Керченского моста. Срок установки конструкции на фарватере не превысит 72 часов, передает Газета.ru.

На это время будет ограничено судоходство по Керчь-Еникальскому каналу. В ходе строительства моста, который должен соединить аннексированный Крым с РФ, 27 августа 2017 года специалисты начали установку железнодорожной арки весом около 6 тысяч тонн.

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Днем ранее строители подготовили арку и погрузили ее на плавучие опоры. Рано утром конструкцию начали транспортировать к створу моста. Арку перевезут на пять километров от берега, операция осуществляется с помощью десяти судов и более 100 человек.

Затем моряки заведут плавсистему в створ между фарватерными опорами и зафиксируют якорными тросами. Окончательный монтаж арки на фарватерные опоры займет еще около месяца.

Как сообщалось ранее, РФ планирует планирует перекрыть судоходство через Керченский пролив с 28 до 31 августа 2017 года из-за строительства Керченского моста.