Россия поддержит авиакомпании

Российское правительство из федерального бюджета выделит Росавиации в 2009 году 5 миллиардов рублей на поддержу российских авиакомпаний, которые будут испытывать финансовые затруднения при выполнении регулярных авиарейсов, сообщил журналистам в пятницу в Иркутске глава Минтранса Игорь Левитин, передает РИА Новости..

"В рамках антикризисного плана правительства деньги будут выделены Росавиации на поддержку авиаперевозчиков, которые не смогут выполнять авиарейсы", - сказал Левитин, не уточнив критерии выделения средств.

Министр добавил, что правительство также намерено предоставить авиаперевозчикам в 2009-2010 годах госгарантии под выдачу кредитов коммерческих банков на сумму 30 миллиардов рублей. "Эту сумму мы уже согласовали с Минфином", - сказал Левитин.