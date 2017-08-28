У входа в Босфор раскололся сухогруз, перевозивший сырье в оккупированный Крым (видео)

У входа в Босфор раскололся пополам сухогруз, который возил сырье на завод "Титан" в оккупированном Крыму, сообщает Украинская правда. 114-метровый сухогруз Leonardo неоднократно перевозил ильменит для завода через керченский порт Камыш-Бурун.

Авария, которая длилась час, произошла в ночь на 27 июня. 11 членов экипажа были спасены бригадой Главного управления береговой охраны, передает denizhaber.com.tr.

Судно шло без груза из Ростова-на-Дону в турецкий порт Тузла.

42-летний сухогруз советского производства в 2011 году был продан Укрречфлотом турецкому владельцу. С августа 2015 года - фигурант сирийского черного списка США.