У входа в Босфор раскололся сухогруз, перевозивший сырье в оккупированный Крым (видео)
07:40, 28 августа 2017Транспорт/Связь
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Сухогруз неоднократно перевозил сырье для завода "Титан" через керченский порт Камыш-Бурун.
Сухогруз раскололся надвое буквально за час \ denizhaber.com.tr
У входа в Босфор раскололся пополам сухогруз, который возил сырье на завод "Титан" в оккупированном Крыму, сообщает Украинская правда. 114-метровый сухогруз Leonardo неоднократно перевозил ильменит для завода через керченский порт Камыш-Бурун.
Авария, которая длилась час, произошла в ночь на 27 июня. 11 членов экипажа были спасены бригадой Главного управления береговой охраны, передает denizhaber.com.tr.
Судно шло без груза из Ростова-на-Дону в турецкий порт Тузла.
11 членов экипажа спасены \ denizhaber.com.tr
42-летний сухогруз советского производства в 2011 году был продан Укрречфлотом турецкому владельцу. С августа 2015 года - фигурант сирийского черного списка США.
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