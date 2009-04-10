В Украине будет новая аэродромно-диспетчерская вышка (Фото)

Сегодня в региональном структурном подразделении «Украэроруха» в Симферополе состоялась торжественная церемония закладки капсулы, символизирующей начало строительства первой за время независимости Украины современной аэродромно-диспетчерской вышки (АДВ).

Об этом УНИАН сообщили в отделе информационно-аналитического обеспечения и связей со СМИ «Украэроруха».

Согласно сообщению, с началом функционирования АДВ зарубежные и украинские авиакомпании будут получать качественное и эффективное аэронавигационное обслуживание в районе аэродрома с применением самых современных процедур управления воздушным движением. Это очередной этап проекта реорганизации диспетчерских пунктов, который внедряет и финансирует «Украэрорух» без привлечения бюджетных средств.

Согласно проекту, новая АДВ будет восьмиугольной, ее высота составит 29 м. Она будет располагаться на территории аэропорта «Симферополь» на расстоянии 387 м от взлетно-посадочной полосы.

Проектные работы выполнил Государственный проектно-технологический и научно-исследовательский институт гражданской авиации Украины. Строительство вышки и оснащение ее современным аэронавигационным оборудованием отечественного Научно-производственного объединения «Аэротехника» планируется завершить через год.

Справка УНИАН. Аэродромно-диспетчерская вышка предназначена для диспетчерского и полетно-информационного обслуживания воздушных судов в районе аэродрома при заходе на посадку и взлет. До сих пор в Симферополе, как и во всех других регионах Украины функционируют АДВ, построенные во времена Советского Союза.

Зона ответственности Симферопольского районного диспетчерского центра – это один из 5 районов полетной информации, который является самым большим (почти 200 тыс. кв. км) и наиболее насыщенным по объемам воздушного движения. Специфика региона состоит в том, что часть воздушного пространства, которое входит в зону ответственности центра, – это международное воздушное пространство над нейтральными водами Черного моря, где ответственность за обслуживание воздушного движения Международная организация гражданской авиации (ІКАО) делегировала Украине.

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») создано в 1992 году. Предприятие предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов в зоне своей ответственности, которая охватывает 5 районов полетной информации общей площадью 776 442 кв. км. Генеральным директором «Украэроруха» является Юрий ЧЕРЕДНИЧЕНКО.