В Киеве почти на два месяца ограничено движение на Южном мосту

В понедельник, 28 августа, в Киеве будет ограничено движение по Южному мосту в направлении от просп. Н. Бажана до Надднепрянского шоссе. Ограничение будет действовать до 23 октября. Об этом сообщает "Киевавтодор" в Facebook.

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"С 10:00 28 августа до 23 октября в связи с выполнением работ по капитальному ремонту деформационных швов на эстакадном съезде с Южного мостового перехода по направлению движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движения транспорта", - говорится в сообщении.