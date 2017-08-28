Авиакомпания Qatar Airways начинает полеты из Украины

С 28 августа самолеты авиакомпании Qatar Airways начнут осуществлять рейсы из Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает Украинская правда.

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"Руководитель авиационного подразделения Мининфраструктуры Галина Винарчук оставляет министерство и начинает свою работу в качестве коммерческого менеджера, руководителя представительства в Украине авиакомпании номер один в мире Qatar Airways, первый рейс которой с Украины полетит уже 28 августа!" - написал он.

Емельян отметил, что Винарчук была назначена на эту должность "по результатам прозрачного конкурса, в котором приняли участие самые мощные украинские специалисты и даже известные эксперты".

29 августа национальная авиакомпания Катара Qatar Airways - проведет в Киеве пресс-конференцию в связи с выходом на украинский рынок.

12 июля стало известно, что Qatar Airways будет осуществлять ежедневные вылеты в Борисполь из Дохи.

Qatar Airways Company - национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны городе Доха. Авиакомпания выполняет рейсы по более чем 150 пунктам назначения в Африке, Азии, Европе, Северной Америке, Южной Америке и Океании.

Входит в список семи авиакомпаний, имеющих высший пятизвездочный рейтинг по версии британского агентства Skytrax. В авиапарке компании присутствуют самолеты Boeing 777, а также различные модели Airbus.