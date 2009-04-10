Поезда из Кишинева в Бухарест будут ходить через день

Руководство Молдавской железной дороги решило изменить график движения поездов по маршруту Кишинев-Бухарест-Кишинев, сообщил РИА Новости генеральный директор госпредприятия "Молдавская железная дорога" Мирон ГАГАУЗ.

Теперь поезда будут ходить только по четным числам, а не ежедневно. "Это решение принято в связи с введением визового режима между Молдавией и Румынией, ожидается резкое снижение пассажиропотока на этом маршруте", - сказал гендиректор.

По мнению М.ГАГАУЗА, этого количества поездов хватит для обеспечения перевозок пассажиров по маршруту. Он опроверг появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что Кишинев временно прекратил движение поездов в Бухарест. "Во вторник, 8 апреля, поезд на Бухарест не был отправлен по техническим причинам", - пояснил гендиректор.

После беспорядков в Кишиневе, где во вторник, 7 апреля, были разгромлены резиденция президента и парламент, власти Молдавии обвинили Бухарест во вмешательстве во внутренние дела и ввели с 9 апреля визовый режим, посол Румынии объявлен персоной нон грата. Кишинев заявил, что располагает видеозаписями, доказывающими участие граждан Румынии в погромах. Молдавия в ближайшие дни намерена выслать из страны трех румынских журналистов. На акции оппозиции многие демонстранты пришли с румынскими флагами и требовали присоединения Молдавии к Румынии. Кроме того, участники погромов водрузили румынский флаг над входом в здание резиденции президента. Президент Владимир Воронин заявил, что Румыния замешана во всех происходящих в стране событиях. По его словам, "влияние Румынии очень серьезно, и чувствуется очень серьезная агентурная работа". МИД Румынии отверг обвинения во вмешательстве во внутренние дела Молдавии.