Цены на автогаз обновили рекорд – уже почти 17 гривень за литр

Розничные цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, в течение выходных (24-28 августа) выросли на 0,5-1 гривню за литр, достигнув новой рекордной отметки 16,99 гривни за литр.

Читайте такжеАвтогаз может подорожать до 17 гривень - трейдеры

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил аналитик консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александр Сиренко.

По данным UPECO, в национальных сетях АЗС ОККО, WOG и SOCAR топливо подорожало на 50-54 копейки за литр и стоит 16,49 гривни за литр. На других заправках автогаз подорожал за отчетный период на 1 гривню и более и стоит 16,20 гривни за литр ("НК "Народная"), 16,39 гривни за литр (AMIC), 15,99 гривни за литр ("Манго Трейд") и 15,20 гривни за литр ("Укрнафта" и "Авиас").

Согласно сообщению, в региональных сетях АЗС "Нефтек" и "РУР Групп" цены на автогаз выросли до 16,99 гривни за литр.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе был отмечен рост цен на автогаз в сетях АЗС до рекордной отметки 15 гривень за литр.

По словам Сиренко, причинами для роста цен послужили следующие обстоятельства: высокий уровень потребления газа, дефицит его поставок, а также нехватка мощностей на рынке для хранения этого вида топлива. По его словам, российская компания "Роснефть" не выполняет надлежащим образом свои обязательства по своевременной отгрузке сжиженного газа в адрес украинских потребителей, что влечет за собой дефицит топлива. Также украинские компании не построили в достаточном количестве газонаполнительных станций для хранения топлива и создания запасов на случай его временного дефицита.

23 августа первый вице-премьер-министр Степан Кубив дал поручение ряду государственных органов, включая Министерство энергетики и Антимонопольный комитет, проанализировать ситуацию на рынке сжиженного газа и внести предложения для разрешения этой ситуации.