«Укртелеком» расширяет международный роуминг

17:25, 10 апреля 2009
Транспорт/Связь
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В Эстонии и Узбекистане

Компания «Укртелеком» расширяет международный роуминг в Эстонии и Узбекистане. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, с 13 апреля услуги международного роуминга станут доступными абонентам «Укртелекома» в Эстонии? в сети оператора мобильной связи Elisa.

С 14 апреля международный роуминг станет доступным в сети оператора мобильной связи Coscom (Узбекистан).

По состоянию на сегодняшний день? абоненты Utel могут воспользоваться услугами мобильной связи на территории 39 стран. Кроме того, пользование услугами передачи данных в международном роуминге возможно в России, Беларуси, Польше, Швеции и Азербайджане.

Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» предоставляет услуги мобильной связи третьего поколения (3G) в стандарте UMTS под торговой маркой Utel. Число абонентов компании составляет более 220 тыс.

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