Volkswagen и Fiat Chrysler могут объединиться - WSJ
14:57, 28 августа 2017Транспорт/Связь
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Отмечается, что в рамках сотрудничества компании могут заняться производством будущих версий Volkswagen Caddy и пикапа Volkswagen Amarok.
Иллюстрация REUTERS
Volkswagen и Fiat Chrysler Automobiles планируют совместное производство легкого внедорожника, сообщает The Wall Street Journal.
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Ранее сообщалось, что китайский производитель пикапов и внедорожников Great Wall хочет купить подразделение по производству внедорожников Jeep, которая входит в состав Fiat Chrysler Automobiles (FCA).
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