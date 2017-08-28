Volkswagen и Fiat Chrysler могут объединиться - WSJ

Отмечается, что в рамках сотрудничества компании могут заняться производством будущих версий Volkswagen Caddy и пикапа Volkswagen Amarok.

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