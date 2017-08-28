Резкое подорожание автогаза: в Минэкономразвития заявили, что санкции к импортерам не повлияли на рост цен

Санкции Министерства экономического развития и торговли, которые в феврале применялись к компаниям-импортерам автогаза, не повлияли на сегодняшнюю розничную стоимость этого топлива.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал заместитель главы Минэкономразвития Максим Нефедов, комментируя рекордный рост цен на автогаз в сетях АЗС и причины этого.

«Санкции на внешнеэкономическую деятельность, которые мы администрируем по представлению СБУ, не остановили деятельность ни одного игрока на рынке. Когда выходит приказ о санкциях, он вступает в силу через 40 дней - собственно, чтобы можно было подать апелляцию. В данном случае так и произошло: СБУ изменило представление - и мы отменили приказ до его вступления в силу», - отметил он.

По словам Нефедова, Минэкономразвития не занимается рынком сжиженного газа и не имеет инструментов влияния на него.

«Мы не следим за этим рынком, у нас нет кнопок «вкл-выкл» или возможностей регулировать цены», - добавил замминистра.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе был отмечен рост цен на автогаз в сетях АЗС до рекордной отметки 15 грн за литр. Сегодня цены уже достигли значений 16,49-16,99 грн за литр.

По данным консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, причинами роста цен послужили следующие обстоятельства: высокий уровень потребления газа, дефицит его поставок, а также нехватка мощностей на рынке для хранения этого вида топлива.

23 августа глава Минэкономразвития Степан Кубив дал поручение ряду государственных органов, включая Министерство энергетики и Антимонопольный комитет, проанализировать ситуацию на рынке сжиженного газа и внести предложения для разрешения этой ситуации.

В феврале этого года СБУ и Энергетическая таможня останавливали партии автогаза на границе для проверки на предмет возможной террористической угрозы. 13 февраля Минэкономразвития на основании материалов СБУ наложило санкции на ряд украинских импортеров топлива и запретило им внешнеэкономическую деятельность. В конце февраля министерство пересмотрело свое решение о введении санкций.