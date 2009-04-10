КГГА удвоила финансирование работ по дорожной разметке

Киевская городская государственная администрация вдвое увеличила объем финансирования работ по нанесению дорожной разметки в текущем году - с 8,5 млн. грн. в 2008 году до 15 млн. грн. в 2009 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Сообщается, что в соответствии с поручением мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, планируется обновить дорожную разметку в течение апреля-августа 2009 года на 430 улицах и дорогах города, на транспортных развязках, мостовых переходах и площадях столицы.

Как сообщили в коммунальной корпорации «Киевавтодор», начнутся работы на магистральных улицах общегородского значения и в центральной части города.

В первую очередь дорожной разметкой обеспечат главные магистрали города, а именно: проспект Победы, Бажана, Краснозвездный, Ватутина, Броварской, и улицы с наибольшими показателями интенсивности движения автотранспорта, в частности, общественного.

Отдельным важным направлением остается нанесение дорожной разметки с использованием холодных двухкомпонентных пластиков.

Первые шаги в освоении этого материала и технологии его нанесения были сделаны в 2007 году. Согласно сообщению, в текущем году планируется нанести дорожную разметку холодным двухкомпонентным пластиком на 18 важнейших объектах улично-путевой сети на сумму около 6 млн. грн., в частности на Набережной и Надднепрянском шоссе, ул. Мазепы, пл. Славы, просп. Ватутина, просп. Московского, ул. Басейний, ул. Шота Руставели, ул. Елены Телиги, ул. Институтской и других. Как отмечается в сообщении, такая технология в дальнейшем будет использоваться на всех объектах реконструкции, строительства и капитального ремонта.

Кроме того, в сообщении отмечается, что отдельное внимание будет уделяться обсутройству износостойких пешеходных переходов возле общеобразовательных заведений. Если в прошлом году такие работы были выполнены на 60 переходах, то теперь запланировано увеличить их количество до 100.

Работы по нанесению дорожной разметки начинаются с 10 апреля, и будут проводиться преимущественно в ночное время и в выходные и праздничные дни в связи с интенсивным движением транспорта.