Днепропетровск выполнит обязательства перед УЕФА по строительству и ремонту дорог к проведению Чемпионата по футболу Евро-2012 даже в случае отсутствия государственного финансирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам городской голова Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО.

По его словам, правительство Украины в 2008 году так и не выделило необходимых 50 млн. грн. на дорожное строительство в Днепропетровске в рамках программы подготовки к Евро-2012.

И.КУЛИЧЕНКО отметил, что на текущий год Министерство финансов запланировало выделить городу 79 млн. грн., однако эти деньги еще не поступили.

Мэр Днепропетровска подчеркнул, что в случае отсутствия финансирования из Госбюджета на ремонт и строительство дорог, городские власти намерены обратиться к ЕБРР за льготным кредитом в объеме 50-100 млн. евро под программу подготовки в Евро-2012. По словам И. КУЛИЧЕНКО, ЕБРР готов рассматривать предложения Днепропетровска по предоставлению такого кредита.

И КУЛИЧЕНКО также сообщил, что Днепропетровск во втором квартале 2009 г. начнет подготовку к выпуску муниципального займа, размер которого будет уточнен позже.

«Средства от займа мы также намерены направить на развитие дорог города», - сказал мэр Днепропетровска.