Сроки сдачи терминала в «Борисполе» беспокоят экспертов УЕФА

Эксперты УЕФА высказали обеспокоенность сроками завершения строительства терминала D в «Борисполе». Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины по результатам инспекционной поездки с 30 марта по 8 апреля 2009 года экспертов УЕФА по аэропортам, принимающим Евро-2012, а также по запасным аэропортам.

По данным министерства, несмотря на то, что был отмечен наивысший в Украине и Польше уровень подготовки отчетов для УЕФА, профессионализм и квалифицированность команды по подготовке аэропорта к Евро-2012 «Борисполем», также была выражена обеспокоенность относительно сроков завершения строительства терминала D.

Как отмечается в сообщении, при условии незавершения строительства терминала D к Евро-2012, во время проведения финальной игры необходимо будет привлечь дополнительные возможности для обеспечения достаточной пропускной способности.

Кроме того в ходе инспекции было отмечено, что для обеспечения надлежащего уровня безопасности аэропорта необходимо срочно урегулировать вопрос запрета парковки автомобилей на привокзальной площади в 50-ти метровой зоне от зданий терминалов.

По данным министерства, кроме того, инспекция посетила вспомогательные аэропорты “Одесса”, где отмечен высокий уровень подготовки презентационных материалов, и «Луцк», состояние покрытия аэродрома которого нашли удовлетворительным.

По результатам проверки вспомогательного аэропорта «Ивано-Франковск» эксперты выразили готовность проведения дополнительной оценки аэродрома после предоставления нового сертификата и проведения практического исследования существующего показателя несущей способности аэродрома. Также в УЕФА считают необходимым расширение рулежных дорожек и реконструкцию терминала. После выполнения отмеченных работ аэропорт может использоваться в качестве вспомогательного для Львова.

Кроме того, эксперты отметили прогресс в подготовке аэродромного комплекса «Киев» (Жуляны), остались довольны уровнем готовности аэродрома «Гостомель» под Киевом. Согласно сообщению МТСУ, представители УЕФА выразили уверенность в возможности использования аэродромного комплекса, как вспомогательного, в части обеспечения мест стоянок самолетов для аэропорта «Борисполь». Как отмечают в Минтрансе, соответствующие схемы сотрудничества отработаны с представителями «Борисполя».

Как сообщал УНИАН, генеральный директор Государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» Борис ШАХСУВАРОВ рассчитывает на завершение строительства терминала D в аэропорту в обусловленные контрактом сроки. «Да, отставание от графика составляет 3 месяца, однако подрядчик заверил, что наверстает упущенное и за 29 месяцев завершит (строительство – УНИАН)», – отметил Б.ШАХСУВАРОВ в апреле 2009 г.

Напомним, ранее генподрядчик «Догуш Иншаат» обещал выполнить строительство раньше срока - за 26 месяцев.

За время пребывания в Украине команда экспертов УЕФА по вопросам аэропортов во главе с ведущим экспертом УЕФА по подготовке аэропортов Питером ХЕМПСОНОМ осмотрела города-участники подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012 года и провела встречи с представителями местных органов власти, ответственными за подготовку аэропортов.