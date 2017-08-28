Самолет Wizz Air не смог вылететь из Меммингена в Киев из-за поломки двигателя - СМИ

Самолет авиакомпании Wizz Air "Мемминген-Киев" не смог вылететь в рейс утром в понедельник из-за поломки двигателя.

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Об этом LB.ua сообщил один из пассажиров рейса. На сайте Wizz Air рейс значится в списке отмененных.

Самолет должен был вылететь в 8:15, рейс откладывали несколько раз и в итоге сообщили, что он отменен. Не смогли вылететь около 200 пассажиров. Ближайший рейс Wizz Air из немецкого аэропорта в Киев лишь в среду.

Часть пассажиров намерены ждать следующего рейса, им авиакомпания должна предоставить отель. Клиентам, которые решили добираться другими путями, пообещали компенсировать до 400 евро.

Справка УНИАН. Лоукост-авиакомпания Wizz Air осуществляет рейсы по более чем 500 маршрутам с 28 баз, соединяя 142 направления в 43 странах. Флот авиакомпании состоит из 84 самолетов Airbus A320 и A321. Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером "WIZZ" и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.