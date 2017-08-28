Билеты на поезд Киев – Варшава подешевеют на 1 тысячу гривень

18:29, 28 августа 2017
Транспорт/Связь
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Стоимость проезда из Киева в Варшаву составит 1340 грн, тогда как нынешняя стоимость билета - 2441 грн.

Поезд Киев-Варшава отправляется из столицы в 16:52 / фото УНИАН

Стоимость билетов на поезд № 67/68 Киев – Варшава с 3 сентября будет снижена на 1 тыс. грн, с нынешних 2441 грн до 1340 грн.

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Об этом сообщила пресс-служба публичной акционерной компании "Укрзализныця".

«Начиная с 3 сентября 2017 года билеты на поезд №67/68 Киев-Варшава-Киев станут дешевле более чем на 1000 грн. Таким образом, стоимость проезда из Киева в Варшаву составит 1340 грн, тогда как нынешняя стоимость билета - 2441 грн», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, поезд № 67 Киев-Варшава отправляется из Киева в 16:52 и прибывает в Варшаву в 08:29. В обратном направлении поезд №68 Варшава-Киев отправляется из Варшавы в 16:01 и прибывает в Киев в 08:35.

В пресс-службе напомнили, что норма бесплатного провоза ручной клади при пользовании железнодорожным транспортом в международном сообщении составляет 36 кг.

Как сообщалось, ранее временно исполняющий обязанности главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов заявил, что "Укрзализныця" не будет повышать тарифы на пассажирские перевозки до конца года.

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Теги: #билеты на поезд#поезд Киев – Варшава