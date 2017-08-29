Одна из ведущих авиакомпаний мира Qatar Airways осуществила первый рейс в Киев (видео)

Одна из ведущих авиакомпаний мира Qatar Airways в понедельник, 28 августа, осуществила первый рейс в Киев.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, обнародовав фотографию самолета катарской авиакомпании в аэропорту "Борисполь".

Qatar Airways Company - национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны городе Доха. Авиакомпания выполняет рейсы по более чем 150 пунктам назначения в Африке, Азии, Европе, Северной Америке, Южной Америке и Океании. Входит в список семи авиакомпаний, имеющих высший пятизвездочный рейтинг по версии британского агентства Skytrax. В авиапарке компании присутствуют самолеты Boeing 777, а также различные модели Airbus.