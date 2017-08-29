В Киеве на Лыбидской площади на месяц частично ограничено движение транспорта

10:09, 29 августа 2017
Транспорт/Связь
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Производится ремонт деформационных швов на путепроводе.

Ремонт продлится до 24 сентября / Фото УНИАН

С 10:00 29 августа до 24 сентября на Лыбидской площади будет частично ограничено движение транспорта в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на путепроводе. Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

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Коммунальная корпорация просит извинить за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с ремонтом.

Как сообщал УНИАН, из-за ремонта в Киеве почти на два месяца ограничено движение на Южном мосту.

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Теги: #ремонт дорог в Киеве