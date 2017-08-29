В Киеве на Лыбидской площади на месяц частично ограничено движение транспорта
10:09, 29 августа 2017Транспорт/Связь
16 0
Производится ремонт деформационных швов на путепроводе.
Ремонт продлится до 24 сентября / Фото УНИАН
С 10:00 29 августа до 24 сентября на Лыбидской площади будет частично ограничено движение транспорта в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на путепроводе. Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».
Читайте такжеНа дорожные работы в этом году выделят более 20 миллиардов - Гройсман
Коммунальная корпорация просит извинить за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с ремонтом.
Как сообщал УНИАН, из-за ремонта в Киеве почти на два месяца ограничено движение на Южном мосту.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter