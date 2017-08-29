Цены на автогаз могут упасть только в конце сентября – эксперты

Розничные цены на автогаз, которые за последние две недели демонстрируют рекордный рост в связи с возникшим на рынке дефицитом, могут начать снижаться только во второй половине – конце сентября этого года, когда на рынок начнут поступать новые крупные партии сжиженного газа.

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Такое мнение корреспонденту УНИАН озвучили аналитик консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александр Сиренко и заместитель директора экспертной организации на рынке нефтепродуктов "Консалтинговая группа А-95" Артем Куюн.

"Ждем во второй половине сентября. За это время будет увеличен экспорт из России и Беларуси, также нужно какое-то время, чтобы закрыть "дыру" (возникший дефицит газа – УНИАН) и наработать поставки… Во второй половине сентября можно ожидать, что рынок стабилизуется и цены пойдут вниз", - сказал Куюн.

"Ожидать снижения розничных цен стоит в третьей декаде сентября. Тогда начнется снижаться спрос и сжиженный газ может начать поступать с других направлений – это морские поставки в порты Черного моря и ж/д партии из Польши и Румынии", - сказал Сиренко.

По оценкам Куюна, при неизменности всех факторов, розничные цены на газ могут снизится до 11-12 гривень за литр.

"В третьей декаде – конце сентября цены на АЗС могут снизиться до отметки середины лета – это 12-13 гривень за литр", - добавил Сиренко.

По словам экспертов, на сегодня дефицит газа оценивается в 20-30 тысяч тонн в месяц, при общем уровне потребления 150 тысяч тонн в месяц.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе был отмечен рост цен на автогаз в сетях АЗС до рекордной отметки 15 гривень за литр. По состоянию на 28 августа цены уже достигли значений 16,49-16,99 гривни за литр.

По данным UPECO, причинами роста цен стали высокий уровень потребления газа, дефицит его поставок, а также нехватка мощностей на рынке для хранения этого вида топлива.

23 августа глава Минэкономразвития Степан Кубив дал поручение ряду государственных органов, включая Министерство энергетики и Антимонопольный комитет, проанализировать ситуацию на рынке сжиженного газа и внести предложения для разрешения этой ситуации.