"В следующем году точно": Омелян рассказал, когда Ryanair наконец начнет летать из Украины

Один из крупнейших европейских лоукостеров авиакомпания Ryanair может начать полёты из Украины в следующем году, несмотря на отмену выхода на украинский рынок в этом году.

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Об этом сказал УНИАН министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Переговоры с авиакомпанией Ryanair продолжаются. Но я считаю, что Ryanair имел все основания и возможности в сентябре этого года начать полёты из аэропортов «Борисполь» и «Львов». Но мы столкнулись с искусственными преградами… Однако я должен всех разочаровать - Ryanair полетит из Украины. В следующем году точно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 марта крупнейший лоукостер Европы - авиакомпания Ryanair - заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. 10 июля генеральный директор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин заявил, что в случае подписания контракта с лоукост-авиакомпанией Ryanair аэропорт ежегодно будет недополучать 2 млрд грн. Он назвал договор с Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.

10 июля ирландская авиакомпания Ryanair заявила об уходе из Украины из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта «Борисполь» ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины.