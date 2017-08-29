Оккупанты кичатся тем, что подняли железнодорожную арку Керченского моста на опоры (фоторепортаж)

Оккупанты выполнили подъем железнодорожного арочного пролета Крымского моста на фарватерные опоры – на высоту 35 метров от уровня моря. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"Арку подняли немного выше проектной высоты для последующего опускания на опорные части. В течение наступивших суток конструкция будет оснащена ветровыми связями - это устройства, которые закрепляют арку", - говорится в сообщении.

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Арку подняли на 700 тросах домкратами, закрепленными на опорах. Для монтажа габаритной конструкции понадобилось 16 устройств, грузоподъёмностью 650 тонн каждое.

Плавучие опоры, с помощью которых арку отбуксировали, вернулись к керченскому берегу.

Как сообщалось ранее, РФ планирует планирует перекрыть судоходство через Керченский пролив с 28 до 31 августа 2017 года из-за строительства Керченского моста.