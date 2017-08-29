Политолог назвал пассажирские перевозки единственным позитивом на "УЗ"

Позитивные результаты работы «Укрзализныци» можно увидеть в службе пассажирских перевозок, возглавляемых украинцем Сергеем Михальчуком. Такое мнение выразил политолог Владимир Воля в эфире одного из телеканалов, как сообщает "Апостроф".

«Позитивные результаты есть по пассажирским перевозкам, это сфера Сергея Михальчука», - отметил Воля, давая оценку ситуации на «УЗ».

В то же время, по его мнению, есть немало недоработок в компании: в ближайшее время "УЗ" столкнется с кризисом грузовых перевозок, так как в начале осени нагрузка на железные дороги традиционно возрастает из-за уборочной.

По словам политолога, в этом году ситуация усугубится тем, что Россия ограничивает транзит украинских судов через Керченский пролив, то есть, вывозить продукцию металлургов Мариуполя реально в основном по железной дороге.

Эксперт считает, что в настоящее время "УЗ" не готова к дополнительным нагрузкам, и это - наиболее существенная недоработка менеджмента предприятия.

"Намечается очень большая угроза проблемы с грузовыми перевозками. Потому что локомотивов нет, подвижного состава нет. За грузовые перевозки отвечал поляк Иренеуш Василевский. И теперь вот такая возможна катастрофа…" - заявил эксперт.

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По его мнению, Василевский - один из членов правления "Укрзализныци", назначенный бывшим руководителем компании - Войцехом Балчуном. Политолог напомнил, что в правлении по-прежнему преобладают поляки из команды Балчуна, но есть два украинца - Сергей Михальчук (отвечает за пассажирские перевозки) и Александр Бужор (отвечает за финансы).

Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время - возможно, уже 30 августа - Кабмин будет рассматривать вопрос состава правления "Укрзализныци". Правда, поскольку в правительстве нет единого мнения по поводу того, кого убирать из правления, а кого - оставить, рассмотрение этого вопроса может затянуться, совпав, например, с началом очередной сессии Верховной Рады Украины.

Как считает Владимир Воля, к смене менеджмента на «УЗ» нужно подходить чрезвычайно взвешенно - опытные менеджеры, добившиеся хороших результатов, в условиях вероятного кризиса для компании на вес золота.