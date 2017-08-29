Житомирский горсовет согласовал передачу в собственность города взлетной полосы Житомирского аэропорта и земельного участка под ней. Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовало сегодня большинство депутатов городского совета.

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"Сегодня на сессии рассмотрен важный вопрос - это принятие взлетной полосы в собственность территориальной общины города Житомира бесплатно как благотворительное пожертвование", - сказал на сессии Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

Он пояснил, что в Житомире планируют провести выездное заседание Бюджетного комитета Верховной Рады Украины, где будет обсуждаться финансирование взлетной полосы аэропорта из государственного бюджета, чтобы аэропорт смог принимать пассажирские самолеты.

"Профинансировать это строительство возможно только тогда, когда полоса будет находиться в коммунальной или государственной собственности. Если же полоса будет принадлежать частной компании, такое финансирование будет невозможным. В дальнейшем Житомир сдаст в аренду эту полосу Житомирском аэропорту",- прозвучало на сессии.