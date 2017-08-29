Омелян анонсировал начало полетов украинского лоукостера в следующем году

Лоукост-авиакомпания с украинской регистрацией может начать осуществлять полёты уже в следующем году.

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Об этом сообщил УНИАН министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Переговоры относительно создания украинской лоукост-авиакомпании продолжаются. Мы постараемся, чтобы она была зарегистрирована в этом году и начала выполнять рейсы в следующем году", - сказал он.

По словам Омеляна, украинская лоукост-авиакомпания будет осуществлять внутренние рейсы.

"Мы никогда не говорили, что это будет государственная компания. Мы говорим, что это будет частная компания - украинская или иностранная, созданная с регистрацией в Украине для того, чтобы осуществлять внутренние рейсы", - сказал министр.

Напомним, Омелян также заявил, что один из крупнейших европейских лоукостеров авиакомпания Ryanair может начать полёты из Украины в следующем году, несмотря на отмену выхода на украинский рынок в этом году.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что в этом году будет создана национальная авиакомпания в сегменте дешевых авиаперевозок.