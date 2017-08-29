В Раде зарегистрирован проект закона о борьбе с телефонным спамом

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия телефонному спаму, авторами которого являются народные депутаты Леонид Емец и Борислав Береза (фракция "Народного фронта").

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Об этом сообщается на сайте парламента.

При этом текста документа (№7043) на сайте пока нет.

"Мы с Бориславом Березой решили перенять мировую законодательную практику по борьбе с телефонным спамом. Для этого в законопроекте есть определение о передаче информации рекламного характера, которую абонент не просил ему присылать. Например, информация о распродажах", - прокомментировал Емец.

Как сообщал УНИАН, в середине июля Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины разработала законопроект об обязательной регистрации абонентов мобильной связи в Украине, а также регистрации оборудования по международным идентификаторам (IMEI).