Катарская авиакомпания Qatar Airways планирует увеличить частоту полетов в Украину

Катарская авиакомпания Qatar Airways, которая с 28 августа начала осуществлять ежедневные полеты по маршруту Киев-Доха (Катар), планирует увеличить частоту полетов в Украину до двух в день.

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Об этом сообщил на пресс-конференции коммерческий директор Qatar Airways Эхаб Амин.

«Мы очень рады быть здесь, у нас много планов. И мы очень оптимистичны в том, как будем увеличивать наши объемы. Возможно, мы запустим перелеты дважды в день и надеемся, это будет как можно быстрее», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания Qatar Airways с 28 августа 2017 года начала осуществлять ежедневные вылеты в столичный аэропорт «Борисполь» из Дохи (Катар).

Справка УНИАН. Qatar Airways — национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны городе Доха. По состоянию на январь 2017 года Qatar Airways обслуживает более 150 направлений по всей Африке, Азии, Европе, Северной Америке, Южной Америке и Океании из своего центра в международном аэропорту Хамад, что делает ее одним из немногих авиаперевозчиков, который летает на все пять обитаемых континентов планеты.

Международный аэропорт «Борисполь» – государственное предприятие, обеспечивающее 55% авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».