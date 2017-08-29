Рекордное подорожание автогаза: эксперт рассказал, когда ждать снижения цен
По словам коммерческого директора сети АЗС KLO, розничная стоимость сжиженного газа через две недели может упасть до 14 грн за литр.
Рынок сжиженного газа уже проходит период ажиотажного роста оптовых цен, и поэтому через две недели розничная стоимость автогаза может упасть до 14 грн за литр.
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Такое мнение во время пресс-конференции, посвященной рекордному росту цен на автогаз в сетях АЗС за последние две недели, высказал коммерческий директор сети АЗС KLO Игорь Чернявский.
«Я с уверенностью могу сказать, что ценовой пик уже пройден, вопрос только в том, на каких отметках мы остановимся. Я думаю, через неделю-две мы увидим цену 14 грн за литр очень спокойно», - сказал он.
По его словам, оптовая стоимость сжиженного газа сегодня уже стала ниже, по сравнению с теми предложениями, которые озвучивали поставщики автогаза 23 августа.
«Перед праздниками мы закончили торги, ни у кого ничего не купив, дошли до цены 680 долл. за тонну, это около 24 800 грн за тонну в гривне, или 15,25 грн за литр на АЗС… Сегодня от тех же поставщиков мы получили цену 580 долл. за тонну», - добавил Чернявский.
Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе был отмечен рост цен на автогаз в сетях АЗС до рекордной отметки 15 грн за литр. По состоянию на 28 августа цены уже достигли значений 16,49-16,99 грн за литр. По данным консалтинговой компании на рынке нефтепродуктов UPECO, причинами роста цен стали высокий уровень потребления газа, дефицит его поставок, а также нехватка мощностей на рынке для хранения этого вида топлива.
23 августа глава Минэкономразвития Степан Кубив дал поручение ряду государственных органов, включая Министерство энергетики и Антимонопольный комитет, проанализировать ситуацию на рынке сжиженного газа и внести предложения для разрешения этой ситуации.
По оценкам консалтинговых компаний UPECO и «А-95», цены на автогаз могут могут начать снижаться (до 11-13 грн за литр) только во второй половине – конце сентября этого года, когда на рынок начнут поступать новые крупные партии сжиженного газа.