Рекордное подорожание автогаза: эксперт рассказал, когда ждать снижения цен

Рынок сжиженного газа уже проходит период ажиотажного роста оптовых цен, и поэтому через две недели розничная стоимость автогаза может упасть до 14 грн за литр.

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Такое мнение во время пресс-конференции, посвященной рекордному росту цен на автогаз в сетях АЗС за последние две недели, высказал коммерческий директор сети АЗС KLO Игорь Чернявский.

«Я с уверенностью могу сказать, что ценовой пик уже пройден, вопрос только в том, на каких отметках мы остановимся. Я думаю, через неделю-две мы увидим цену 14 грн за литр очень спокойно», - сказал он.

По его словам, оптовая стоимость сжиженного газа сегодня уже стала ниже, по сравнению с теми предложениями, которые озвучивали поставщики автогаза 23 августа.

«Перед праздниками мы закончили торги, ни у кого ничего не купив, дошли до цены 680 долл. за тонну, это около 24 800 грн за тонну в гривне, или 15,25 грн за литр на АЗС… Сегодня от тех же поставщиков мы получили цену 580 долл. за тонну», - добавил Чернявский.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе был отмечен рост цен на автогаз в сетях АЗС до рекордной отметки 15 грн за литр. По состоянию на 28 августа цены уже достигли значений 16,49-16,99 грн за литр. По данным консалтинговой компании на рынке нефтепродуктов UPECO, причинами роста цен стали высокий уровень потребления газа, дефицит его поставок, а также нехватка мощностей на рынке для хранения этого вида топлива.

23 августа глава Минэкономразвития Степан Кубив дал поручение ряду государственных органов, включая Министерство энергетики и Антимонопольный комитет, проанализировать ситуацию на рынке сжиженного газа и внести предложения для разрешения этой ситуации.

По оценкам консалтинговых компаний UPECO и «А-95», цены на автогаз могут могут начать снижаться (до 11-13 грн за литр) только во второй половине – конце сентября этого года, когда на рынок начнут поступать новые крупные партии сжиженного газа.