Стало известно, когда определят дедлайны по избранию нового руководителя "Укрзализныци"

Номинационный комитет при Кабинете министров Украины определит сроки избрания нового руководителя «Укрзализныци» 1 сентября, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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«В эту пятницу под председательством Степана Кубива (министра экономического развития и торговли – УНИАН) будет предварительное заседание номинационного комитета, на котором будут определены четкие дедлайны относительно того, когда начнется процедура избрания нового руководителя «Укрзализныци» и наблюдательного совета. Я надеюсь, это произойдет как можно скорее», - сказал он.

Также министр отметил, что отбор на должность руководителей украинских предприятий должен проходить независимо и без политического влияния.

Как сообщал УНИАН, экс-глава «Укрзализныци» Войцех Балчун был назначен на должность руководителя ведомства по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров 20 апреля 2016 года. Ранее он был главой правления польской железнодорожной компании PKP Cargo.

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С конца 2016 года Омелян неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании. В ходе заседания правительства 25 января между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом состоялась дискуссия по поводу проблемных вопросов в реформировании «Укрзализныци» и деятельности ее руководителя Балчуна.

Гройсман заявил, что Кабинет министров принял решение о подчинении «Укрзализныци» непосредственно правительству, чтобы не допустить превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов. При этом Омелян настаивал на пересмотре решения правительства о выводе «Укрзализныци» из подчинения Мининфрастуктуры и передаче в управление Министерству экономического развития и торговли. Также он заявил о намерении обжаловать это решение в суде.

В свою очередь, Гройсман предложил провести «авторитетный» аудит деятельности Балчуна на должности главы «Укрзализныци», по итогам которого принять соответствующие кадровые решения.

9 августа Кабинет министров Украины уволил главу государственной компании «Укрзализныця» Войцеха Балчуна и первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова, назначив последнего временно исполняющим обязанности главы «Укрзализныци».