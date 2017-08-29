Дорогой автогаз: эксперт назвал ключевую причину роста цен

Ключевой причиной возникновения дефицита на рынке автогаза и роста цен на этот вид топлива в Украине является ограничение поставок из России, которые на сегодня адресованы одному монопольному украинскому покупателю – трейдинговой компании Proton Energy.

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Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал аналитик консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александр Сиренко.

«Все началось в мае этого года. Тогда, благодаря решениям Федеральной службы таможенного и экспортного контроля (ФСТЭК) России, все поставки сжиженного газа из России, а именно от заводов компании «Роснефть», были переориентированы в одни руки – Proton Energy… Как следствие, возникает дефицит, который достиг критических для рынка размеров в августе», - сказал он.

По словам эксперта, если бы ФСТЭК не ограничивала экспорт газа в Украину, мы бы по-прежнему получали газ в нужном объеме от 6-7 российских производителей.

«С мая и до сегодня Proton Energy получает весь ресурс российского автогаза, который к тому же является самым дешевым по сравнению с остальными направлениями импорта. Располагая таким ресурсом, эта компания может сегодня, в условиях дефицита и ажиотажа, предлагать свой газ со скидкой, что делает ее бенефициаром сложившейся ситуации», - заявил Сиренко, добавив, что при месячном потреблении сжиженного газа 150 тыс. тонн доля российских поставок составляла (до ограничений) 60-70 тыс. тонн в месяц.

По словам Сиренко, Proton Energy руководит бизнесмен Нисан Моисеев, который имеет общие интересы с Виктором Медведчуком.

«СМИ неоднократно находили связи пророссийского политика с иностранным трейдером, решившим заняться бизнесом в Украине», - отметил Сиренко.

Как сообщал УНИАН, в последнее время в Украине отмечается резкий рост цен на автогаз в сетях АЗС. По состоянию на 28 августа цены уже достигли значений 16,49-16,99 грн за литр.

По данным консалтинговой компании UPECO, причинами роста цен стали высокий уровень потребления газа, дефицит его поставок, а также нехватка мощностей на рынке для хранения этого вида топлива. Одной из причин дефицита газа стало ограничение импорта топлива Россией. Объем дефицита оценивается в размере 25-30 тыс. тонн в месяц.

29 августа премьер-министр Владимир Гройсман назвал рекордный рост цен на сжиженный газа диверсией и поручил Министерству экономического развития и торговли, Министерству энергетики и угольной промышленности, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе и другим госорганам наработать возможные решения этой проблемы и до 15 сентября «получить другую ценовую картину».