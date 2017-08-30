Во Львове с 1 сентября возрастет стоимость проезда в трамваях и троллейбусах

Во Львове с 1 сентября до 3 грн возрастет стоимость проезда в трамваях и троллейбусах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, Львовское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета согласовало проект решения об установлении тарифов на проезд в городском электротранспорте, согласно которому с 1 сентября цена на проезд составит 3 грн, льготный проезд для учащихся и студентов - 1 грн 50 коп.

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Предложенный тариф планируется утвердить на ближайшем заседании исполкома Львовского горсовета.

В настоящее время стоимость проезда в троллейбусах и трамваях составляет 2 грн, в городских маршрутных такси - 4 грн.