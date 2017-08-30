В Мукачево чиновники присвоили при закупке автобусов почти 4,7 миллиона гривень – полиция

В Мукачево чиновники подозреваются в присвоении почти 4,7 млн грн, выделенных на закупку автобусов.

Как сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, оперативники управления защиты экономики в Закарпатской области разоблачили схему хищения бюджетных средств должностными лицами коммунального предприятия Мукачевского горсовета.

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Правоохранители установили, что должностные лица во время тендерных торгов осуществили закупку 20 городских автобусов по завышенным ценам.

Служащие переплатили частному предпринимателю почти 4,7 млн грн из местного бюджета.

Следственным отделом Мукачевского отдела полиции областной полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.