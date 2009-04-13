GM запускает конвейер на заводе в Петербурге

Американский автопроизводитель General Motors (GM) в понедельник запускает остановленный, по данным профсоюза, с 30 марта конвейер на своем заводе в Петербурге, сообщил РИА Новости в понедельник председатель профорганизации завода Евгений Иванов. "Конвейер сейчас запускают", - сказал Иванов.

По данным профсоюза, завод, выпускающий Chevrolet Captiva и Opel Antara, не производил автомобили с 30 марта из-за сбоев в поставках комплектующих. Половина рабочих была официально отправлена в вынужденный простой до 13 апреля с сохранением двух третей заработной платы. На прошлой неделе официальный представитель GM опроверг информацию профсоюза об остановке производства, не исключив при этом возможных технологических остановок конвейера, связанных с подготовкой к началу производства новой модели Chevrolet Cruze. Профсоюз настаивает на том, что конвейер завода был остановлен на две недели, подчеркивая, что для сборки новой модели готовится другая линия, и останавливать действующий конвейер для подготовки к производству Chevrolet Cruze нет никакой необходимости. По данным профактивистов, предприятие за время простоя недособерет как минимум 200 машин. РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением компании о запуске конвейера на предприятии. На заводе GM в Петербурге, открывшемся в ноябре 2008 года, работают около тысячи человек. Предприятие выпускает кроссовер Chevrolet Captiva и его одноплатформенник Opel Antara. В дальнейшем было запланировано расширение модельного ряда новой маркой Chevrolet Cruze и выход на проектную мощность в 70 тысяч автомобилей в год.