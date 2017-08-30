В АМКУ прокомментировали рекордный рост цен на автогаз

Антимонопольный комитет Украины проверяет ситуацию на рынке сжиженного газа. Об этом сообщил государственный уполномоченный АМКУ Валерий Полюхович, передает «Радио Свобода».

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«Сегодня действительно есть резкое подорожание на розничном сегменте рынка. Есть объективные факторы, спровоцировавшие рост, – это уменьшение импорта из России и Беларуси в связи с определенными административными препонами, которые созданы в России, и плановыми ремонтами заводов, которые производят этот продукт, а также то, что у нас пиковая нагрузка по рынку происходит в августе-сентябре – это сезонный фактор. И у нас происходит постоянный рост потребления этого продукта– это обусловлено тем, что этот продукт дешевле», – сказал он.

Полюхович отметил, что АМКУ не может пока однозначного заявить об антиконкурентных действиях в связи с подорожанием сжиженного газа.

«На сегодня мы не можем заявить однозначно, есть ли антиконкурентные согласованные действия, потому что та информация, которая у нас есть, касается объективных факторов. Относительно субъективных факторов – мы можем говорить только тогда, когда получим полный объем информации на наши требования до ГФС, Госстата, Минэнергоугля», – добавил он.

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Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман назвал рекордный рост цен на сжиженный газа в сетях АЗС диверсией и поручил Министерству экономического развития и торговли, Министерству энергетики и угольной промышленности, Антимонопольного комитета, Государственной фискальной службе и другим госорганам выработать возможные решения этой проблемы, и к 15 сентября «получить другую ценовую картину».

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе был отмечен рост цен на автогаз в сетях АЗС до рекордной отметки в 15 грн за литр. По состоянию на 28 августа цены уже достигли значений 16,49-16,99 грн за литр.

По данным консалтинговой компании UPECO, причинами роста цен стали высокий уровень потребления газа, дефицит его поставок, а также нехватка мощностей для хранения этого вида топлива. Одной из причин дефицита газа стало ограничение импорта топлива Россией, поставки из которой занимают до 30% объема всего рынка (30-40 тыс. тонн в месяц). Объем дефицита оценивается в размере 25-30 тыс. тонн в месяц.