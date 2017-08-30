Перевозчиков оштрафовали на 38 миллионов за перегруз машин

Недобросовестным грузоперевозчикам начислено 38 млн грн штрафов за превышение допустимых габаритно-весовых норм на украинских дорогах.

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Об этом сообщил глава Государственной службы по безопасности на транспорте Украины (Укртрансбезопасность) Михаил Ноняк на заседании правительства.

«Укртрансбезоппасность проверила более 180 тыс. транспортных средств и выявила более 6 тыс. нарушений. Соответственно применяются штрафные санкции, которых начислено 38 миллионов гривень. Более 10 миллионов гривень уже уплачено в госбюджет Украины», - сказал он.

По словам Ноняка, на данный момент в Украине работают около 30 пунктов габаритно-весового контроля, которых недостаточно для осуществления весового контроля на всех главных дорогах страны.

«Это то, что мы выявили 25-30 комплексами, но их недостаточно для полного контроля по всей территории Украины. Однако мы уже подписали договор с победителем тендера, и до конца года получим 78 комплексов габаритно-весового контроля», - сказал он.

Также Ноняк отметил, что имеющихся инспекторов при закупке новых габаритно-весовых комплексов будет недостаточно.

«Мы просим правительство пересмотреть предельное количество работников Укртрансбезопасности», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, компания «Радиал-Украина» выиграла тендер на поставку Государственной службе Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) 78 габаритно-весовых комплексов для борьбы с перегрузом фур на украинских дорогах на сумму 109,2 млн грн.

По оценкам Министерства инфраструктуры, более 30% грузового транспорта передвигается по украинским дорогам с превышением допустимых весовых норм.