Порошенко анонсирует снижение цены на автогаз во второй половине сентября

Президент Украины Петр Порошенко анонсирует снижение цены на сжиженный газ во второй половине сентября.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время рабочей поездки во Львовскую область.

«Мы ждем результатов в течение двух-трех недель, и уже во второй половине сентября поставлена задача, и уверен, что она должно быть выполнена, о снижении цены на сжиженный газ и привлечении к ответственности тех, кто допустил нарушения, если они будут установлены - факты нарушения», - заявил Порошенко.

«Соответствующие задачи также даны Нацполиции, Генпрокуратуре, и в ближайшее время вы сможете узнать результаты, потому что по моему поручению к факту проверки, безусловно, должна быть приобщена общественность», - сказал президент.

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Как сообщал УНИАН, в последнее время отмечается резкий рост цен на автогаз в сетях АЗС. По состоянию на 28 августа цены уже достигли значений 16,49-16,99 грн за литр.

По данным UPECO, причинами роста цен стали высокий уровень потребления газа, дефицит его поставок, а также нехватка мощностей на рынке для хранения этого вида горючего.

23 августа министр экономического развития Степан Кубив дал поручение ряду государственных органов, включая Министерство энергетики и Антимонопольный комитет, проанализировать ситуацию на рынке сжиженного газа и внести предложения для разрешения этой ситуации.

29 августа премьер-министр Владимир Гройсман назвал рекордный рост цен на сжиженный газ в сетях АЗС диверсией и поручил Министерству экономического развития и торговли, Министерству энергетики и угольной промышленности, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе и другим госорганам разработать возможные решения этой проблемы и до 15 сентября «получить другую ценовую картину».