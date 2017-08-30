Порошенко анонсирует снижение цены на автогаз во второй половине сентября
По словам президента, во второй половине сентября цены на сжиженный газ снизятся.
Президент Украины Петр Порошенко анонсирует снижение цены на сжиженный газ во второй половине сентября.
Читайте такжеПорошенко: нужно запустить собственное производство сжиженного газа, чтобы не зависеть от России
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время рабочей поездки во Львовскую область.
«Мы ждем результатов в течение двух-трех недель, и уже во второй половине сентября поставлена задача, и уверен, что она должно быть выполнена, о снижении цены на сжиженный газ и привлечении к ответственности тех, кто допустил нарушения, если они будут установлены - факты нарушения», - заявил Порошенко.
«Соответствующие задачи также даны Нацполиции, Генпрокуратуре, и в ближайшее время вы сможете узнать результаты, потому что по моему поручению к факту проверки, безусловно, должна быть приобщена общественность», - сказал президент.
Читайте такжеДорогой автогаз: эксперт назвал ключевую причину роста цен
Как сообщал УНИАН, в последнее время отмечается резкий рост цен на автогаз в сетях АЗС. По состоянию на 28 августа цены уже достигли значений 16,49-16,99 грн за литр.
По данным UPECO, причинами роста цен стали высокий уровень потребления газа, дефицит его поставок, а также нехватка мощностей на рынке для хранения этого вида горючего.
23 августа министр экономического развития Степан Кубив дал поручение ряду государственных органов, включая Министерство энергетики и Антимонопольный комитет, проанализировать ситуацию на рынке сжиженного газа и внести предложения для разрешения этой ситуации.
29 августа премьер-министр Владимир Гройсман назвал рекордный рост цен на сжиженный газ в сетях АЗС диверсией и поручил Министерству экономического развития и торговли, Министерству энергетики и угольной промышленности, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе и другим госорганам разработать возможные решения этой проблемы и до 15 сентября «получить другую ценовую картину».