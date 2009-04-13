Негативный тренд на рынке морских перевозок прерван - Astrum

Комментарий аналитика компании «Astrum Investment Management» Андрея Поповича:

"Увеличение индекса стоимости фрахта Baltic Dry на 1% по сравнению с уровнем на начало недели свидетельствует о том, что негативный тренд на рынке морских перевозок был прерван. Так как индекс Baltic Dry считается опережающим индикатором для цен на сырье, его рост свидетельствует о стабилизации спроса на сырьевые материалы для металлургической промышленности, в первую очередь на железную руду и уголь. Таким образом, это может послужить аргументом металлургов при проведении ежегодных переговоров о цене на железную руду по долгосрочным контрактам. Однако, учитывая, что на сегодняшний день индекс Baltic Dry составляет всего 13% от исторического максимума, достигнутого в мае 2008 г., можно предположить, что производителям железной руды придется все-таки пойти на сокращение цен минимум на 40%."

Как сообщало агентство Bloomberg, индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, увеличился на прошлой неделе (6-12 апреля) впервые за последний месяц и составил 1478 пунктов.