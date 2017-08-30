Глава "Киевстар" поддерживает обязательную регистрацию абонентов

Глава одного из крупнейших операторов мобильной связи "Киевстар" Петр Чернышов заявил журналистам, что поддерживает идею об обязательной регистрации абонентов.

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"Идентификацию абонентов мы поддерживаем", - сказал он.

Глава "Киевстар" отметил, что компания предлагает провести процесс регистрации абонентов в электронной форме.

"Мы будем настаивать, чтобы это была регистрации без бумаг. Если люди понесут копии своих паспортов, где их хранить? Существуют другие способы. Большинство людей в Украине уже имеют какие-то банковские карты, значит, в каком-то банке хранятся копии их паспортов. Нас вполне устраивает, если регистрация будет с помощью Bank ID", - сказал Чернышов.

По его словам, для регистрации понадобится больше времени, чем указано в законопроекте.

"Мы хотим, чтобы это сделали разумным способом. У нас 26 миллионов абонентов. У других операторов тоже многомиллионные базы клиентов. Нам надо больший промежуток времени. Два года для регистрации существующей базы и полгода для регистрации новых абонентов", - сказал Чернышов.

При этом он подчеркнул, что абонентам не стоит переживать, что затраты на регистрацию будут возложены на них.

Как сообщал УНИАН, в начале августа Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины опубликовала законопроект об обязательной регистрации абонентов мобильной связи в Украине, а также регистрацию оборудования по международным идентификаторам (IMEI).