Правительство РФ выделяет авиаперевозчикам 5 млрд. руб.

Премьер-министр РФ Владимир Путин утвердил правила предоставления субсидий авиаперевозчикам в 2009 году. "Я подписал постановление, утверждающее правила предоставления субсидий в 2009 году авиаперевозчикам", - сказал Путин в понедельник на заседании президиума правительства.

В свою очередь вице-премьер РФ Сергей Иванов пояснил, что на эти цели выделяется 5 миллиардов рублей, распорядителем средств является Федеральное агентство воздушного транспорта. "Суть этого постановления заключается в том, если компания не сможет выполнить свои обязательства по различным причинам, то Минтранс автоматически выплачивает средства из этой суммы, чтобы любая другая российская авиакомпания могла вывозить по билетам, проданным другой компанией", - сообщил Иванов.

По его словам, речь фактически идет о поддержке пассажиров, "поскольку государство фактически гарантирует выполнение рейса, вне зависимости от того, чья авиакомпания продавала билеты". "Это, своего рода, подушка безопасности", - добавил Иванов.