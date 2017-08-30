Ряд сетей АЗС начали снижать цены на автогаз – эксперт

18:07, 30 августа 2017
Транспорт/Связь
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Сети АЗС снизили розничные цены на автогаз на 10-50 копеек за литр и это только начало. 

фото UBR.ua

Ряд сетей АЗС 29-30 августа начали снижать розничные цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-50 копеек за литр. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил аналитик консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александр Сиренко.

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По информации UPECO, на 10 копеек за литр топливо подешевело в сетях АЗС Glusco (и стоит 14,95 гривни за литр) и "Барс" (15,90 гривни за литр). На 20 копеек за литр газ подешевел в сетях АЗС "РУР Груп" (16,79 гривни за литр), "Род-Ник" (16,19 гривни за литр), на 40 копеек за литр – в сети Jazz Oil (15,39 гривни за литр) и на 50 копеек за литр до 15,99 гривни за литр на заправках "Энерджи Транс".

"Это только первые шаги. За два дня цены снизились только у региональных операторов или у небольших игроков. Для существенного снижения необходимо, чтобы цены упали в крупнейших сетях АЗС", - сказал Сиренко, добавив, что за два дня средняя стоимость газа в Украине упала всего лишь на 2 копейки за литр – до 16,01 гривни за литр.

Также эксперт отметил начавшееся снижение цен в оптовом сегменте рынка.

"Сегодня в опте средняя цена упала на 486 гривень за тонну до 29 003 гривни за тонну", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, за последние две недели отмечался резкий рост цен на автогаз в сетях АЗС. По состоянию на 28 августа цены уже достигли значений 16,49-16,99 гривни за литр.

По данным UPECO, причинами роста цен стали высокий уровень потребления газа, дефицит его поставок, а также нехватка мощностей на рынке для хранения этого вида горючего.

29 августа премьер-министр Владимир Гройсман назвал рекордный рост цен на сжиженный газ в сетях АЗС диверсией и поручил Министерству экономического развития и торговли, Министерству энергетики и угольной промышленности, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе и другим госорганам разработать возможные решения этой проблемы и до 15 сентября "получить другую ценовую картину".

30 августа президент Петр Порошенко заявил, что цены на автогаз должны пойти на существенное снижение во второй половине сентября.

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