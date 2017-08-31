Кабмин назначил главу Государственного космического агентства

Кабинет министров Украины назначил главного конструктора и начальника конструкторского бюро по системному проектированию ракет и ракетных комплексов "КБ "Южное" (Днепр) Павла Дегтяренко на должность главы Государственного космического агентства Украины (ГКАУ).

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Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства №583 от 23 августа.

"Назначить Дегтяренко Павла Глебовича председателем Государственного космического агентства Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком на три месяца", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Кабинет министров Украины уволил главу Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Любомира Сабадоша, а 15 сентября того же года Кабмин назначил и.о. главы ГКАУ Юрия Радченко.

В июне этого года конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала Павла Дегтяренко председателем Государственного космического агентства Украины.

Справка УНИАН. Глава ГКАУ назначается и увольняется на должность Кабинетом министров Украины по итогам конкурса комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы.

Государственное космическое агентство Украины является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в области космической деятельности, осуществляет руководство порученной ему сферой управления, несет ответственность за состояние ее развития.