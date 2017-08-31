С завтрашнего дня в киевском метро будут действовать только синие жетоны

С 1 сентября Киевский метрополитен будет использовать в обороте только синие жетоны. Старые - зеленые жетоны - еще можно обменять сегодня, 31 августа, до 19:00.

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Об этом сообщила пресс-секретарь столичного метрополитена Наталия Макогон, передает «112 Украина». Она напомнила, что обмен жетонов в связи с подорожанием проезда в подземке будет проводиться либо пропорционально, либо с доплатой. Начиная с 1 сентября обмен жетонов станет невозможным.

"У нас работают четыре центра. Это станции "Майдан Независимости", "Политехнический институт", "Дарница" и "Дорогожичи", где с 8:00 до 19:00 можно обменять все зеленые жетоны. Они обмениваются или пропорционально, или с доплатой. Например, если у вас 5 зеленых жетонов, то вы получаете 4 синих, или если у вас 1 зеленый жетон, то нужно будет доплатить 1 грн. Завтра в обращении будут только синие жетоны. В принципе мы жетон выводим из оборота. Большинство наших пассажиров уже пользуются карточками", - заявила она.

Макогон также отметила, что по состоянию на 31 августа пассажиры столичной подземки обменяли более 100 тыс. жетонов.

Напомним, в августе станция метро "Кловская" была переведена на оплату проезда при помощи бумажного билета с QR-кодом. Жетоны из оборота на станции были полностью выведены.

Как сообщал УНИАН, с 15 июля проезд в столичной подземке подорожал до пяти гривень.