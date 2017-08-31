Скоростные поезда из Украины в Польшу временно сократят маршрут

Акционерная компания «Укрзализныця» намерена с 16 по 27 октября изменить график курсирования скоростных электропоездов категории «Интерсити+» №706/705 и №716/715 по маршруту Киев – Перемышль в связи с модернизацией железной дороги на территории Польши, сообщили в пресс-службе ведомства.

Читайте также"Укрзализныця" изменила график движения ряда поездов из-за запуска второго поезда в Перемышль

Согласно сообщению, скоростной поезд «Интерсити+» №706/705 Киев, Львов - Перемышль в период с 16 по 27 октября ограничит маршрут следования до станции Медика (Польша). Поезд будет прибывать на станцию Медика в 11:37, а в обратном направлении в Киев отправляться со станции Медика в 16:22.

В пресс-службе ведомства отметили, что для пассажиров, направляющихся в Перемышль, на станции Медика польская железная дорога обеспечит пересадку пассажиров на автобусы в Перемышль и в обратном направлении.

В частности, в пресс-службе уточнили, второй поезд «Интерсити+» в Польшу - №716/715 Киев - Перемышль - Киев через Винницу, Хмельницкий, Тернополь - в период с 16 по 27 октября будет курсировать действующему расписанию, но с ограничением маршрута до ст. Львов.

Кроме того, по информации пресс-службы, с 16 по 27 октября 2017 года, в связи с проведением работ по модернизации железнодорожной линии на территории Польши, движение вагонов в составе поездов №51/52 Варшава/Вроцлав – Львов на участке Перемышль - Хурк осуществляться не будет.

«К началу путевых работ на участке Перемышль - Хурк последний раз вагон Варшава - Львов отправится из Варшавы 14 октября и прибудет во Львов 15 октября, обратно отправление вагона из Львова - 15 октября, прибытие в Варшаву - 16 октября. Вагон Львов - Вроцлав последний раз будет отправляться из Львова 14 октября и прибудет во Вроцлав 15 октября, обратно отправится из Вроцлава 15 октября и прибудет во Львов 16 октября», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что после завершения работ по модернизации пути впервые вагон Варшава - Львов отправится из Варшавы 27 октября и прибудет во Львов 28 октября, а вагон Львов - Вроцлав отправится из Львова 27 октября та прибудет во Вроцлав 28 октября.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.