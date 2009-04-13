Открыт пункт контроля на станции Одесса-Лиски

Кабинет Министров Украины распоряжением от 8 апреля № 381-р постановил открыть пункт контроля на государственной границе для грузовых перевозок на территории контейнерного терминала железнодорожной станции Одесса-Лиски Одесской железной дороги.

Текст документа размещен на сайте правительства.

Как отмечается в документе, пункт контроля открыт для упорядочения деятельности пункта пропуска через госгаринцу в Одесском морском торговом порту.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» рассчитывает на реализацию проекта “сухого” железнодорожного порта на станции «Одесса-Лиски» в первом полугодии 2009 г. года.

«Сейчас осуществляем организацию на станции «Одесса-Лиски» так называемого сухого железнодорожного порта. То есть, контейнеры из одесских портов без таможенной очистки будут направляться в сухой порт «Одесса-Лиски», где будут очищаться в таможенном отношении и отправляться уже на станции Украины», – отметил в феврале т.г. заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виктор ЧЕРНЫЙ.

По словам В.ЧЕРНОГО, осталось решить вопрос предоставления «Одесса-Лиски» статуса таможенного поста и организации таможенного и пограничного контроля.

При этом с 1 февраля установлена 20% скидка на перевозку большегрузных контейнеров из украинских портов назначением на Украину, в том числе и скидка для станции «Одесса-Лиски».