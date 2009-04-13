Принятие проекта реформирования ж/д транспорта невозможно

Совет профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины считает невозможным принятие предложенного Министерством транспорта и связи проекта Государственной программы реформирования железнодорожного транспорта.

Как говорится в сообщении профсоюза, переданном УНИАН, об этом председатель профсоюза Вадим ТКАЧЕВ сказал во время совещания при участии заместителя министра транспорта и связи Владимира БАДАГОВА, специалистов министерства, «Укрзализныци» и Совета профсоюза, посвященного проработке вопросов реформирования железнодорожного транспорта.

Как отмечается в сообщении, в 2008 году министерство внесло определенные коррективы в Программу реформирования железнодорожной отрасли, которые, на взгляд Совета профсоюза, существенно влияют на процесс реформ.

Так, предлагается на базе железных дорог создать Государственное предприятие (ГП) «Украинские железные дороги», другие предприятия железнодорожного транспорта передать в непосредственное подчинение министерства, а уже впоследствии, через три года, создать Государственную акционерную компанию. Как отмечают в профсоюзе, это противоречит концепции Государственной программы реформирования железнодорожного транспорта, принятой в 2006 г.

При этом профсоюз настаивает на «принципиальном решении одного из вопросов реформирования железнодорожного транспорта» и просит отменить решение Минтранссвязи «О внесении изменений в перечни предприятий, учреждений и организаций, которые входят в сферу управления министерства» (приказ № 463 от 18.04.2008 г.), принятое без обсуждения, согласно которому предприятия железнодорожного транспорта, не входящие в состав железных дорог, предполагается передать в непосредственное подчинение министерства. По мнению Совета профсоюза, издание приказа № 463 и выведение из состава «Укрзализныци» отдельных предприятий создает условия для их разгосударствления и продажи, что негативно отразится на организации работы железнодорожного транспорта.

«К сожалению, Минтранссвязи не изменило своей позиции относительно модели реформирования железнодорожного транспорта Украины, которую не поддерживают ни специалисты и работники отрасли, ни Совет профсоюза», - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, В.ТКАЧЕВ подчеркнул, что профсоюзная сторона не согласна с тем, что в реализации важнейшего для отрасли вопроса не принимаются во внимание предложения и мнения высококвалифицированных специалистов железнодорожного транспорта и профсоюза. В знак протеста представители отраслевого профсоюза покинули зал заседания.

Как сообщал УНИАН, Минтранссвязи в 2008 г. подготовило новый проект Программы реформирования железнодорожного транспорта, которым предлагается создать ГП «Украинские железные дороги» перед созданием ГАК «Украинские железные дороги». При этом ранее планировалось создание ГАК сразу, без промежуточного создания ГП. Таким образом, Минтранссвязи выступало за реформирование по принципу создания ГП, а «Укрзализныця» - по принципу создания ГАК.

Согласно новому проекту Минтранссвязи, выполнение программы планируется осуществлять в три этапа с 2008 по 2015 г.

Справка УНИАН. 27 декабря 2006 г. распоряжением Кабмина №651-р была одобрена Концепция Государственной программы реформирования железнодорожного транспорта Украины на 2007-2015 гг. Она предполагает создание на базе «Укрзализныци» и ж/д предприятий ГАК «Украинские железные дороги», 100% акций которой будут принадлежать государству и не подлежат отчуждению. На протяжении 2007 г. на основе данной концепции разрабатывалась соответствующая программа реформирования, которая также предполагала создание ГАК.