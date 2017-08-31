АМКУ начал проверки на рынке автогаза из-за рекордного роста цен

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) из-за рекордного роста розничных цен на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, начал проводить проверку на рынке этого товара на предмет возможных нарушений конкурентного законодательства Украины. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ со ссылкой на главу комитета Юрия Терентьева.

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"Наряду с объективными причинами стремительного роста цен на сжиженный газ, мы не исключаем и наличия субъективных факторов, которые могут свидетельствовать о признаках нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Мы обязательно найдем ответ на этот вопрос", - сказал Терентьев, добавив, что по результатам проведенного анализа комитетом будут приняты предусмотренные законодательством меры.

Согласно информации АМКУ, рост цен был обусловлен стремительным падением предложения сжиженного газа в результате сокращения импорта из Беларуси и России из-за одновременной плановой остановки нескольких заводов и создания административных препятствий для импортеров со стороны Федеральной службы технического и экспортного контроля РФ.

Также в комитете обратили внимание на отсутствие стабилизационного запаса (который мог бы компенсировать дефицит) и нехватку ж/д цистерн для равномерного и своевременного распределения объемов автогаза по территории Украины.

"Антимонопольный комитет информировал в июне 2017 года Кабмин, а также Администрацию президента, СНБО и комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса относительно рисков, которые связаны с возможностью существенных ценовых колебаний на рынке нефтепродуктов и сжиженного газа, в частности, учитывая значительную зависимость отрасли от импортных поставок", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, в июне комитет рекомендовал госорганам создать стимулы для ввоза в Украину сырой нефти, нарастить внутреннее производство, сформировать стратегические запасы нефтепродуктов и диверсифицировать источники их поставок. На основе этих рекомендаций, по данным АМКУ, вице-премьер-министр Владимир Кистион поручил ряду государственных органов разработать рекомендации для решения проблемы.

"Кризисной ситуации можно было бы избежать в случае своевременного выполнения этого поручения в полном объеме", - заявили в комитете.

Как сообщал УНИАН, за последние две недели отмечался резкий рост цен на автогаз в сетях АЗС. По состоянию на 28 августа цены достигли значений 16,49-16,99 гривни за литр и стабилизировались в последующие дни.

29 августа премьер-министр Владимир Гройсман назвал рекордный рост цен на сжиженный газ в сетях АЗС диверсией и поручил Минэкономразвитию, Минэнергоугля, АМКУ, Фискальной службе и другим госорганам разработать возможные решения этой проблемы и до 15 сентября "получить другую ценовую картину".

30 августа президент Петр Порошенко заявил, что цены на автогаз должны пойти на существенное снижение во второй половине сентября.