Омелян: убытки "Укрзализныци" от коррупции составляют $10-15 миллиардов в год

Убытки государственной компании «Укрзализныця» от коррупции и неэффективного использования средств составляют 10-15 млрд долл. в год. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе встречи с бизнесом в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Читайте такжеГПУ готовит подозрение министру инфраструктуры Омеляну - СМИ

«Я знаю, какой ресурс (в «Укрзализныце» - УНИАН) разворовывается и неэффективно используется, что приводит к большим убыткам. Это 10-15 миллиардов долларов в год, а может и больше», - сказал он.

По словам министра, эти деньги можно было бы направить на закупку новых локомотивов, запуск новых программ по обновлению подвижного состава и на строительство новых железнодорожных путей.

Как сообщал УНИАН, согласно аудиту консолидированной финансовой отчетности "Укрзализныци" за 2016 год, проведенному международной консалтинговой компанией "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" (E&Y), компания получила 7,3 млрд грн убытка по международным стандартам финансовой отчетности.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.