Министр инфраструктуры рассчитывает на приход в Украину трех авиакомпаний

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассчитывает, что в следующем году в Украину придут авиакомпании EasyJet, Eurowings и Ryanair. Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе встречи с бизнесом в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Читайте также"В следующем году точно": Омелян рассказал, когда Ryanair наконец начнет летать из Украины

"Я очень надеюсь, что в следующем году мы сможем приветствовать в Украине как компанию Ryanair, так и компании EasyJet, Eurowings. Потому что это не только дешевые полеты для украинцев, но и привлечение туристов в страну", - сказал он.

По словам министра, потери для аэропорта "Борисполь" от прихода авиакомпании Ryanair выдуманные.

"Когда говорят о потенциальных, а на самом деле гиперболизированных и выдуманных потерях для аэропорта "Борисполь", то забывают, что каждый турист привозит в казну страны 300-1000 долларов", - отметил Омелян.

Как сообщал УНИАН, 15 марта крупнейший лоукостер Европы - ирландская авиакомпания Ryanair - заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. 10 июля генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что в случае подписания контракта Ryanair аэропорт ежегодно будет недополучать 2 миллиарда гривень. Он назвал договор с Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.

10 июля авиакомпания Ryanair заявила об уходе из Украины из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта "Борисполь" ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины.