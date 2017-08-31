"Укрзализныця" на сентябрь назначила дополнительные рейсы Киев - Бердянск

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначила на сентябрь дополнительные рейсы поезда Киев – Бердянск, сообщает пресс-служба ведомства.

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Согласно сообщению, поезд №228 Киев - Херсон будет курсировать ежедневно, а не по четным дням, как было предусмотрено графиком и совершит пять дополнительных рейсов: 1, 3, 5, 7 и 9 сентября.

В пресс-службе отметили, что поезд будет отправляться из Киева в 19:07 и прибывать в Бердянск в 10:10, а в обратном направлении отправляться в 17:35 и прибывать в Киев в 10:07.

Как сообщал УНИАН, акционерная компания "Укрзализныця" намерена с 16 по 27 октября изменить график курсирования скоростных электропоездов категории "Интерсити+" №706/705 и №716/715 по маршруту Киев – Перемышль в связи с модернизацией железной дороги на территории Польши.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.