Приднепровская железная дорога заменит 10 стрелочных переводов

С 13 по 17 апреля Приднепровская железная дорога будет модернизировать 13-тый путь станции Днепропетровск и парный путь участка Самойловка—Варваровка. Как сообщает пресс-служба ПЖД, в целом с 13 по 17 апреля на Приднепровской железной дороге будет модернизировано 9,3 км пути, оздоровлено капитальным ремонтом 1,4 км и средним — 3,2 км пути, также железнодорожники заменят 10 комплектов стрелочных переводов и выполнят средний ремонт 3 комплектов стрелочных переводов.

В частности, среднему ремонту на текущей неделе будут подлежать непарные пути на участках Бурчацк—Пришиб и Таврийск—Бурчацк, стрелочные переводы на станции Запорожье-1.

Кроме того, на протяжении недели будут заменены стрелочные переводы на станциях Инкерман-2, Таврийск, Кривой Рог, Запорожье Левое, Запорожье-1 и Девладово.

Железнодорожники Приднепровской призывают граждан внимательно следить за объявлениями на вокзалах и предварительно планировать свои поездки, поскольку в связи с выполнением путевых работ в графике движения пригородных поездов возможны изменения.