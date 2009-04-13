Винский получил орден

«За заслуги» III степени

За значительный личный вклад в развитие международных транспортных коридоров Украины, обеспечение построения глубоководного судового канала «Дунай - Черное море», многолетний добросовестный труд министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ награжден орденом «За заслуги» III степени. Об этом сообщает пресс-служба Минтранссвязи. Согласно сообщению, соответствующий указ № 227/2009 подписал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

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